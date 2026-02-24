Канада объявила о новых санкциях против граждан и компаний из России

В частности, в «чёрный» список попали 21 физическое лицо и 53 организации, а также 100 судов из так называемого «теневого» флота.

Кроме того, Канада также снизила максимальную цену на российскую нефть с 47,60 до 44,10 долларов США за баррель.

«Оттава остается непоколебимой в поддержке Украины», - заявила глава ведомства Анита Ананд.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал полностью запретить оказание морских услуг для экспорта российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

