Канада объявила о новых санкциях против граждан и компаний из России
Власти Канады ввели новые санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщает пресс-служба канадского МИД.
В частности, в «чёрный» список попали 21 физическое лицо и 53 организации, а также 100 судов из так называемого «теневого» флота.
Кроме того, Канада также снизила максимальную цену на российскую нефть с 47,60 до 44,10 долларов США за баррель.
«Оттава остается непоколебимой в поддержке Украины», - заявила глава ведомства Анита Ананд.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал полностью запретить оказание морских услуг для экспорта российской нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
