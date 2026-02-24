Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия

Одним из ключевых условий признания Украины, как независимого государства, был её безъядерный статус. Об этом в своём канале в Max заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Медведев: РФ придётся использовать любое оружие, если Украина получит ЯО

По её словам, данный статус «не подлежит пересмотру».

«Незамедлительная реакция сенаторов призвана... заявить о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов», - написала она.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможная передача Украине ядерного оружия будет преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
