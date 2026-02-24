Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия
24 февраля 202618:57
Одним из ключевых условий признания Украины, как независимого государства, был её безъядерный статус. Об этом в своём канале в Max заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, данный статус «не подлежит пересмотру».
«Незамедлительная реакция сенаторов призвана... заявить о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов», - написала она.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможная передача Украине ядерного оружия будет преступлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минэкономразвития объявило о возобновлении турпоездок в Венесуэлу
- В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа
- Лондон продлил исключение для «Дружбы» из санкций до 2027 года
- Великобритания ответила на заявления о передаче Киеву ядерного оружия
- Мужчина и женщина были ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ
- Напитки покрепче, меню покороче: На какие уловки идут рестораны, чтобы выжить
- Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия
- Фон дер Ляйен: Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»
- Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела
- Канада объявила о новых санкциях против граждан и компаний из России