Фон дер Ляйен: Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»

На пресс-конференции в Киеве она поблагодарила премьера Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти через Адриатический трубопровод.

«В то же время мы просим ускорить ремонт трубопровода», - сказала она.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостановил поставки на Украину дизельного топлива в ответ на действия Киева, заблокировавшего транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

