Фон дер Ляйен: Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»
Украине следует ускорить ремонт нефтепровода «Дружба». Как пишет RT, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции в Киеве она поблагодарила премьера Хорватии Андрея Пленковича за усилия по обеспечению и увеличению поставок нефти через Адриатический трубопровод.
«В то же время мы просим ускорить ремонт трубопровода», - сказала она.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт приостановил поставки на Украину дизельного топлива в ответ на действия Киева, заблокировавшего транзит нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минэкономразвития объявило о возобновлении турпоездок в Венесуэлу
- В Брянской области после атаки БПЛА повреждена школа
- Лондон продлил исключение для «Дружбы» из санкций до 2027 года
- Великобритания ответила на заявления о передаче Киеву ядерного оружия
- Мужчина и женщина были ранены в Брянской области в результате атаки ВСУ
- Напитки покрепче, меню покороче: На какие уловки идут рестораны, чтобы выжить
- Матвиенко заявила о недопустимости получения Украиной ядерного оружия
- Фон дер Ляйен: Украину призвали ускорить ремонт нефтепровода «Дружба»
- Дуров назвал «печальным зрелищем» возбуждение против него уголовного дела
- Канада объявила о новых санкциях против граждан и компаний из России