Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Более 70 тысяч случаев нарушения карантина в Москве выявлено с помощью приложения «Социальный мониторинг», рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в интервью РИА Новости.
Лысенко рассказал, что благодаря приложения и другим технологиям электронного мониторинга местоположения уже выявлено более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции граждан в Москве.
«Это случаи, когда человек с коронавирусом или потенциально инфицированный человек выходит из дома и подвергает риску заражения других горожан. Не соблюдая режим изоляции, они могут способствовать распространению инфекции. Конечно, можно заниматься обманом приложения, но в первую очередь, я считаю, надо подумать об окружающих – соседях, знакомых, других жителях», - сказал Эдуард Лысенко.
Приложением «Социальный мониторинг» пользуются около 10 тысяч москвичей. Оно разработано для пациентов с подтвержденным COVID-19 и для больных с ОРВИ, а также горожан из их контактных групп.
«Все они подписывают согласие на получение медицинской помощи на дому или постановление главного санитарного врача. Постепенно люди привыкают к приложению и понимают, что ничего сложного и опасного в нем нет. Более того, это та социальная ответственность, которую инфицированные горожане несут перед обществом. К слову сказать, мы все внутри тоже являемся тестировщиками этого приложения. В том числе оно стоит у меня на телефоне», - сказал Эдуард Лысенко.
По его словам, разработчики после многочисленных жалоб москвичей на штрафы из-за ночных запросов приложения быстро исправили режим работы приложения. Представитель мэрии утверждает, что из-за технической ошибки не было приложения не выписан ни один штраф.
«У нас нет ни одного штрафа, который был бы выписан из-за ошибки приложения. И даже ночные штрафы — это тоже не ошибка: это определенный регламент использования приложения, который был установлен нормативными документами. В документах четко обозначено, что в течение 24 часов им необходимо поставить приложение. Более того, мы дополнительно напоминаем об этом в смс-сообщениях. Я призываю к тому, чтобы люди, когда подписывали документы, внимательно их читали. Все штрафы, которые есть на данный момент, в основном связаны с неисполнением этого базового действия», - заявил представитель московской мэрии.
Напомним, с 12 мая Москва возобновила работу промышленных и строительных предприятий и компаний. В связи с этим активирован режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах, на рабочих местах. Штраф за нарушение составит от 5 до 4 тысяч рублей.
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