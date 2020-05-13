Данчиков отметил заметное снижение числа нарушений самоизоляции 9 и 10 мая

Количество нарушений режима самоизоляции 9 и 10 мая уменьшилось более, чем на треть по сравнению с первыми праздничными днями месяца. Такую статистику привёл руководитель Главного контрольного управления российской столицы Евгений Данчиков. По его словам, нарушения, конечно, продолжают фиксироваться, однако динамика их сокращения положительная.

Индекс самоизоляции 9 и 10 мая в среднем по мегаполису составил 3,6 балла. По оценке Данчикова, всё больше горожан проявляют ответственность и не выходят на улицу, тем самым, внося вклад в борьбу с распространением COVID-19.

За 9 - 10 мая было установлено порядка двух тысяч случаев нахождения людей на улице без разрешенных оснований. За минувшие сутки, число нарушений режима обязательной самоизоляции гражданами с подтверждённым диагнозом коронавируса или ОРВИ, а также проживающими с ними, составило 3 672 случая.

Как отметил глава Управления, для контроля за соблюдением режима самоизоляции применяются камеры фотовидеофиксации, приложение «Социальный мониторинг». За весь период действия режима повышенной готовности идентифицировано свыше 46 тысяч такого рода нарушений. Все нарушители привлекаются к административной ответственности.

С 12 мая Москва возобновила работу промышленных и строительных предприятий и компаний. В связи с этим активирован режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах, на рабочих местах. Штраф за нарушение составит от 5 до 4 тысяч рублей.

