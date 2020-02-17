Волочкова рассказала о проблемах с получением пенсии

Волочкова рассказала, что в Большом театре она никак не может получить трудовую книжку. Она вынуждена была обратиться к адвокату, чтобы решить эту проблему, передает РИА Новости.

Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в 1994 году, работала в Большом театре с 1998 по 2003 год. Позднее балерина начала сольные гастроли по стране.

По закону, исполнители сольных партий могут получить досрочную страховую пенсию по старости при стаже не менее 15 лет, остальные артисты балета - при стаже не менее 20 лет.

Ранее Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный рассказал журналистам, что его пенсия составляет 44 тысячи рублей. По его признанию, этого хватает на еду и оплату квартиры, а на развлечения – нет. Артист, который до сих пор работает, сообщил, что его пенсией проблематично отдохнуть на море.







