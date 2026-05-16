Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений

Планируется рассмотреть пути углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также обменяться мнениями по ключевым международным и региональным вопросам.

Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российский лидер прибудет в КНР по приглашению председателя республики Си Цзиньпина. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран.



Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к визиту Владимира Путина в Китай уже завершилась. По его словам, «все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы».