Путин и Си Цзиньпин на встрече обсудят вопросы двусторонних отношений
Пресс‑служба Кремля сообщает, что в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай лидеры двух стран — Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — обсудят актуальные аспекты двусторонних отношений.
Планируется рассмотреть пути углубления всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также обменяться мнениями по ключевым международным и региональным вопросам.
Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российский лидер прибудет в КНР по приглашению председателя республики Си Цзиньпина. Визит приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве двух стран.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к визиту Владимира Путина в Китай уже завершилась. По его словам, «все контакты состоялись, все основные параметры визита согласованы».
