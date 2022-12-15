Путин: размер пособия для беременных будет увеличен
Президент РФ Владимир Путин заявил, что оформление и получение пособий для беременных должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан, сообщает РИА Новости.
На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам он рассказал, что такие выплаты должны быть реальной поддержкой для семьи.
Глава государства также указал, что размер пособия для беременных в 2023 году будет увеличен.
«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», - сказал он.
Ранее Путин продлил действие программы материнского капитала до конца 2026 года, в 2023-м его размер вырастет до 590 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- «Локомотив» намерен купить Глушенкова и Пиняева у «Крыльев Советов»
- Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета фонда «Круг добра»
- Пушков назвал Германию «больным человеком Европы»
- Путин предложил расширить полномочия фонда «Круг добра»
- Зеленский потребовал полной изоляции российских спортсменов
- Украинский суд отменил указ Зеленского об отстранении главы Конституционного суда
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Невзорова
- Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие сборной Белоруссии на ЧМ-2022
- Минобороны: Российские военные уничтожили три склада ВСУ
- Генштаб ВСУ выступил против новогоднего прекращения огня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru