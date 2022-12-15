Путин: размер пособия для беременных будет увеличен

Президент РФ Владимир Путин заявил, что оформление и получение пособий для беременных должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан, сообщает РИА Новости.

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На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам он рассказал, что такие выплаты должны быть реальной поддержкой для семьи.

Глава государства также указал, что размер пособия для беременных в 2023 году будет увеличен.

«Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания», - сказал он.

Ранее Путин продлил действие программы материнского капитала до конца 2026 года, в 2023-м его размер вырастет до 590 тысяч рублей, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиБеременностьВыплатыВладимир Путин
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