Кабмин направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям

Глава правительства напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в малоимущих семьях, назначаются ежемесячные пособия.

«Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Ранее кабмин сообщил, что дополнительно выделит более 7,4 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году.

