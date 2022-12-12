Кабмин направит 3,3 млрд рублей на выплаты малоимущим семьям
Правительство направит 3,3 млрд рублей в следующем году на детские выплаты малоимущим семьям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Глава правительства напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина на каждого ребенка от 3 до 7 лет, которые воспитываются в малоимущих семьях, назначаются ежемесячные пособия.
«Дополнительно направим регионам свыше 3 миллиардов 300 миллионов рублей на их выплату в текущем году», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Ранее кабмин сообщил, что дополнительно выделит более 7,4 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2023 году.
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