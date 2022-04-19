«Единая Россия» предложила лишать свободы за публичное осквернение Георгиевской ленты

Заместитель главы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что в парламент был внесён законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение Георгиевских лент, сообщает РИА Новости.

Песков раскритиковал решение Латвии запретить празднование Дня Победы

По её словам, документ был разработан партией «Единая Россия», которая предлагает признать Георгиевскую ленту официальным символом воинской славы России и наказывать за его публичное по уголовной статье о реабилитации нацизма.

Она отметила, что для физических лиц предусматривается штраф в размере до трёх млн рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет, а для юридических лиц - штраф от трёх до пяти млн рублей или до пяти лет тюрьмы. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то размер штрафа составит от двух до пяти млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет

«Никто не говорит о том, что за ношение Георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать... Но если вы публично сожжёте Георгиевскую ленту, за это последует наказание», - заключила Занко, которая является одним из авторов законопроекта.

Ранее в Молдавии в третьем финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также использования символики V и Z, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ШтрафыУголовное НаказаниеЕдиная РоссияГеоргиевская Ленточка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры