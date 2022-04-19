«Единая Россия» предложила лишать свободы за публичное осквернение Георгиевской ленты
Заместитель главы комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что в парламент был внесён законопроект об уголовной и административной ответственности за публичное осквернение Георгиевских лент, сообщает РИА Новости.
По её словам, документ был разработан партией «Единая Россия», которая предлагает признать Георгиевскую ленту официальным символом воинской славы России и наказывать за его публичное по уголовной статье о реабилитации нацизма.
Она отметила, что для физических лиц предусматривается штраф в размере до трёх млн рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет, а для юридических лиц - штраф от трёх до пяти млн рублей или до пяти лет тюрьмы. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то размер штрафа составит от двух до пяти млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет
«Никто не говорит о том, что за ношение Георгиевской ленты, скажем, на сумке будут наказывать... Но если вы публично сожжёте Георгиевскую ленту, за это последует наказание», - заключила Занко, которая является одним из авторов законопроекта.
Ранее в Молдавии в третьем финальном чтении одобрили законопроект о запрете на ношение и хранение георгиевских лент, а также использования символики V и Z, сообщает RT.
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