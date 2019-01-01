«Единая Россия» пообещала защитить ведьм от Милонова

Партия «Единая Россия» пообещала призвать депутата Госдумы Виталия Милонова к сдержанности в связи с его позицией по отношению к экстрасенсам, ведьмам и колдунам. Об этом на пресс-конференции НСН заявила глава «Империи сильнейших ведьм» Алёна Полынь.

«Виталий Милонов принимает участие в гонениях по принципу «мы против вас, потому что вы ведьмы». Это означает нарушение 14 статьи Конституции, поскольку в России нет официальной обязательной религии. Партия «Единая Россия» прислала мне письмо, в котором мне пообещали, что с Милоновым проведут беседу, поскольку депутат не должен так себя вести. В послании самого Виталия Милонова на моё имя он объясняет, почему так относится ко мне лично и вообще ко всем ведьмам. Он говорит, что руководствуется мнениями своих соотечественников», - рассказала Алёна Полынь.

Ранее на пресс-конференции НСН ведьма призвала приравнять инквизицию к геноциду.