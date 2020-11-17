«Единая Россия» приостановила членство мэра Томска в партии
Президиум Томского регионального отделения «Единой России» приостановил членство в партии арестованного по обвинению в превышении полномочий мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом сообщает региональное отделение ЕР.
В партии отметили, что членство Кляйна согласно уставу на период следственных действий приостановлено.
По словам секретаря регионального отделения партии Александра Куприянца, Кляйн дважды избирался от ЕР на пост мэра и получал поддержку томичей, поэтому однопартийцы заинтересованы в объективности следствия и публичности выводов по его итогам, сообщает телеканал «360».
В пятницу, 13 ноября, Ивана Кляйна задержали на рабочем месте, предъявив обвинение в превышении полномочий, на следующий день он был арестован на два месяца, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что перед обыском в доме Ивана Кляйна его супруга выбросила из окна подушку с банковскими картами на 1,3 млрд рублей.
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