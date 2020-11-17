«Единая Россия» приостановила членство мэра Томска в партии

В пятницу, 13 ноября, Ивана Кляйна задержали на рабочем месте, предъявив обвинение в превышении полномочий, на следующий день он был арестован на два месяца, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что перед обыском в доме Ивана Кляйна его супруга выбросила из окна подушку с банковскими картами на 1,3 млрд рублей.

