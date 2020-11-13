«Козел отпущения». Политологи объяснили задержание мэра Томска

Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В сообщении на сайте СУСК по региону говорится, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич не увидела в этом задержании ничего чрезвычайного.

«Это не первый мэр, которого сажают. Не второй, не третий, не десятый. У нас на муниципальном уровне уже порядка 2% руководителей муниципалитетом или сидят, или прошли уголовку. Мэры – козлы отпущения», - заявила она в эфире НСН.

В свою очередь гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН отметил, что теперь отчасти изменится элитная конфигурация в городе.

«Мэр Томска – это значит бюджет Томска. Бюджет Томска значит бизнес Томска. Те люди, которые его окружали и за счет этого были элитой, в лучшем для себя случае окажутся на периферии. Но политическую ситуацию это не изменит. Изменится некоторое количество лиц, но доминирующая сила останется та же», - сказал Журавлев.