«Козел отпущения». Политологи объяснили задержание мэра Томска
Эксперты в эфире НСН рассказали, как изменится ситуация в городе после задержания Ивана Кляйна.
Следственный комитет подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В сообщении на сайте СУСК по региону говорится, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич не увидела в этом задержании ничего чрезвычайного.
«Это не первый мэр, которого сажают. Не второй, не третий, не десятый. У нас на муниципальном уровне уже порядка 2% руководителей муниципалитетом или сидят, или прошли уголовку. Мэры – козлы отпущения», - заявила она в эфире НСН.
В свою очередь гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН отметил, что теперь отчасти изменится элитная конфигурация в городе.
«Мэр Томска – это значит бюджет Томска. Бюджет Томска значит бизнес Томска. Те люди, которые его окружали и за счет этого были элитой, в лучшем для себя случае окажутся на периферии. Но политическую ситуацию это не изменит. Изменится некоторое количество лиц, но доминирующая сила останется та же», - сказал Журавлев.
Однако, по его словам, политическая подоплека в задержании Кляйна все-таки может быть
«Вектор на посадки всегда есть. Он не появился сейчас. Но в условиях ковида и «нероста» уровня жизни посадки – это очень удобный политический инструмент для успокоения народа: «Смотрите, мы посадили коррупционера! Радуйтесь, бандерлоги!». Правда, эффект не всегда оказывается таким, какой ожидается. В Хабаровске арестовали человека, обвиненного в убийстве, и регион бурлит. Народ вышел на улицы», - напомнил политолог.
Иван Кляйн стал мэром Томска в 2013 году. В 2018 году был переизбран на второй срок. До этого он был гендиректором компании «Томское пиво», а также депутатом томской областной думы.
На выборах в сентябре 2020 года в думу Томска прошли 19 кандидатов, поддержанным «умным голосованием» Алексея Навального. В том числе два представителя штаба оппозиционного политика.
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