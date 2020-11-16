СМИ: Жена мэра Томска попыталась избавиться от 1,3 млрд рублей

Перед обыском в доме арестованного на прошлой неделе мэра Томска Ивана Кляйна его супруга выбросила из окна подушку с банковскими картами на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники.

Кляйн считался самым обеспеченным из российских чиновников, в 2019 году его задекларированный доход превысил 400 млн рублей.

Мэр Томска арестован за превышение должностных полномочий

Во время обысков супруга градоначальника выбросила из окна подушку, ее попытался спрятать водитель предприятия «Томское пиво», однако был задержан.

Следователи обнаружили в подушке карты российских и швейцарских банков, на них хранилось 1,3 млрд рублей, пишут «Известия». Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.

Мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении полномочий. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах компании «Томское пиво». Кляйн — третий мэр Томска, у которого проблемы с законом, сообщает телеканал «360». Два других уже сели в тюрьму.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич не увидела в этом задержании ничего чрезвычайного.

«Это не первый мэр, которого сажают. Не второй, не третий, не десятый. У нас на муниципальном уровне уже порядка 2% руководителей муниципалитетом или сидят, или прошли уголовку. Мэры – козлы отпущения», - заявила она в эфире НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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