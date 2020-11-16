СМИ: Жена мэра Томска попыталась избавиться от 1,3 млрд рублей
Перед обыском в доме арестованного на прошлой неделе мэра Томска Ивана Кляйна его супруга выбросила из окна подушку с банковскими картами на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники.
Кляйн считался самым обеспеченным из российских чиновников, в 2019 году его задекларированный доход превысил 400 млн рублей.
Во время обысков супруга градоначальника выбросила из окна подушку, ее попытался спрятать водитель предприятия «Томское пиво», однако был задержан.
Следователи обнаружили в подушке карты российских и швейцарских банков, на них хранилось 1,3 млрд рублей, пишут «Известия». Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.
Мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении полномочий. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах компании «Томское пиво». Кляйн — третий мэр Томска, у которого проблемы с законом, сообщает телеканал «360». Два других уже сели в тюрьму.
Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич не увидела в этом задержании ничего чрезвычайного.
«Это не первый мэр, которого сажают. Не второй, не третий, не десятый. У нас на муниципальном уровне уже порядка 2% руководителей муниципалитетом или сидят, или прошли уголовку. Мэры – козлы отпущения», - заявила она в эфире НСН.
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