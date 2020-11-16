СМИ: Жена мэра Томска попыталась избавиться от 1,3 млрд рублей

Во время обысков супруга градоначальника выбросила из окна подушку, ее попытался спрятать водитель предприятия «Томское пиво», однако был задержан.

Следователи обнаружили в подушке карты российских и швейцарских банков, на них хранилось 1,3 млрд рублей, пишут «Известия». Всего же на личных счетах семьи Кляйн силовики насчитали более 7 млрд рублей.

Мэр Томска Иван Кляйн подозревается в превышении полномочий. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах компании «Томское пиво». Кляйн — третий мэр Томска, у которого проблемы с законом, сообщает телеканал «360». Два других уже сели в тюрьму.

Главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич не увидела в этом задержании ничего чрезвычайного.

«Это не первый мэр, которого сажают. Не второй, не третий, не десятый. У нас на муниципальном уровне уже порядка 2% руководителей муниципалитетом или сидят, или прошли уголовку. Мэры – козлы отпущения», - заявила она в эфире НСН.

