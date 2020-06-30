Эдгард Запашный призвал принять участие в голосовании по поправкам

В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово».

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН призвал слушателей принять участие в голосовании, но как именно проголосовать, отметил он, является личным делом каждого.