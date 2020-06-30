Эдгард Запашный призвал принять участие в голосовании по поправкам
В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово».
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН призвал слушателей принять участие в голосовании, но как именно проголосовать, отметил он, является личным делом каждого.
«Мы уже стали привыкать к обращениям лидера нации. Конечно, вопросов очень много, и президенту приходится на них отвечать, объяснять нам. Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно, и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция – голосовать нужно. А за или против – дело каждого», – сказал он.
Кроме того, Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью НСН попросил всех работодателей делать все возможное для сохранения рабочих мест своих сотрудников.
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