Эдгард Запашный призвал принять участие в голосовании по поправкам

В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово».

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН призвал слушателей принять участие в голосовании, но как именно проголосовать, отметил он, является личным делом каждого.

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«Мы уже стали привыкать к обращениям лидера нации. Конечно, вопросов очень много, и президенту приходится на них отвечать, объяснять нам. Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно, и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция – голосовать нужно. А за или против – дело каждого», – сказал он.

Кроме того, Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эксклюзивном интервью НСН попросил всех работодателей делать все возможное для сохранения рабочих мест своих сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ГолосованиеКонституцияЭдгард Запашный
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