Запашный: Голосовать нужно. За или против – дело каждого
Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования
В предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию, с новым обращением к россиянам выступил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что поправки вступят в силу, только если за них проголосуют россияне. И призвал всех «сказать свое слово».
Эдгард Запашный: «Мы уже стали привыкать к обращениям лидера нации. Конечно, вопросов очень много, и президенту приходится на них отвечать, объяснять нам. Я надеюсь, что голосование по Конституции РФ завершится удачно, и как можно меньше грязных разговоров будет вокруг этого. Моя позиция – голосовать нужно. А за или против – дело каждого», – отметил в беседе с НСН Эдгард Запашный.
Почти 700 тысяч россиян стали безработными за время пандемии
680 тысяч россиян официально попали под сокращения на работе после ввода ограничительных мер на фоне эпидемии COVID-19. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Эдгард Запашный: «К сожалению, это так, это данность. Ситуация еще очень долго будет выравниваться. Я призываю всех работодателей внимательнее относиться к своим сотрудникам, стараться сделать так, чтобы люди не оставались без работы. Наши люди – это самое большое богатство нашей страны. Делайте все для того, чтобы жить в этой стране было комфортно», – сказал он в эфире НСН.
Три прототипа вакцины от коронавируса успешно прошли испытания
Три прототипа отечественной вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ.
Эдгард Запашный: «Я верю, что в наших лабораториях, которые сейчас работают 24 часа в сутки, все-таки найдутся специалисты, которые создадут ту самую желанную вакцину. И она позволит нам жить здоровой и нормальной жизнью», – отметил он для НСН.
Названа дата начала нового учебного года
Первого сентября дети возобновят занятия в школах в обычном режиме, однако в учебных заведениях будут усилены меры эпидзащиты. Об этом сообщили в Минобрнауки.
Эдгард Запашный: «В этом году моя младшая дочь пойдет в первый класс. Я надеюсь, что к 1 сентября мы сможем победить этот страшный вирус, и занятия в школах станут действительно безопасными и комфортными. Мы уже убедились, что занятия в режиме онлайн не приносят должного удовольствия нашим детям», – подчеркнул он для слушателей НСН.
Ялта стала самым популярным курортом среди российских мужчин
Самым популярным среди российских мужчин курортом оказалась Ялта. Об этом сообщает сервис Tvil.ru.
Эдгард Запашный: «Я родился в Ялте и за последнее время был там несколько раз. Дорогие мужчины, я вас прекрасно понимаю. Ялта – красивый город с великолепными женщинами», – подытожил Эдгард Запашный в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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