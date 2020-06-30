Запашный: Голосовать нужно. За или против – дело каждого

Эдгард Запашный: «К сожалению, это так, это данность. Ситуация еще очень долго будет выравниваться. Я призываю всех работодателей внимательнее относиться к своим сотрудникам, стараться сделать так, чтобы люди не оставались без работы. Наши люди – это самое большое богатство нашей страны. Делайте все для того, чтобы жить в этой стране было комфортно», – сказал он в эфире НСН.

