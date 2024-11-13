Эдгар Запашный: Ничего не мешает Ивану Урганту вернуться на Первый канал

По его словам, Иван не совершал серьезных проступков, кроме каких-то небольших комментариев.

«Что сегодня мешает Ивану взять и поехать туда, к ребятам, в Донецк? Снять первый репортаж с Аллеи Ангелов? Взять интервью у мэра Горловки? Подарить сто инвалидных колясок. Действия какие-то произвести, понимаете? А не просто делать вид, что этого ничего не было», — отметил Запашный.

Ранее Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

