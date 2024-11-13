Эдгар Запашный: Ничего не мешает Ивану Урганту вернуться на Первый канал
Ничего не мешает телеведущему Ивану Урганту вернуться на Первый канал, заявил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Народный артист РФ Эдгар Запашный, сообщает NEWS܂ru.
По его словам, Иван не совершал серьезных проступков, кроме каких-то небольших комментариев.
«Что сегодня мешает Ивану взять и поехать туда, к ребятам, в Донецк? Снять первый репортаж с Аллеи Ангелов? Взять интервью у мэра Горловки? Подарить сто инвалидных колясок. Действия какие-то произвести, понимаете? А не просто делать вид, что этого ничего не было», — отметил Запашный.
Ранее Запашные заявили, что не боятся санкций Запада из-за поездки в Донбасс, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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