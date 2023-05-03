Народный артист Запашный посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный посетил пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, он также приезжает в госпитали и реабилитационные центры с целью чтобы поддержать участников СВО.
Он отметил, что большое значение играет также психологическая помощь, поэтому всё, что делается для этого на «гражданке» «безусловно, очень важно».
«Если есть, действительно, польза... с точки зрения мотивации, с точки зрения общения с теми людьми, которые собираются пройти воинскую службу в зоне проведения СВО, то, конечно, я буду делать все от себя зависящее», - заключил артист.
Ранее заслуженная артистка РФ Олеся Железняк посетила московский пункт отбора на военную службу по контракту и заявила, что «будет молиться за наших воинов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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