Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой

«Это была основная проблема, почему мы поругались - потому что я уже обалдел. И это все при детях», - сказал Джиган.

Он добавил, что понимает смотреть на пьяного отца для детей «неполезно», а также признался, что уже четвертый месяц ведет здоровый образ жизни.

Ранее налоговая заблокировала заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ее будут проверять на возможные финансовые махинации.

