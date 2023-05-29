Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой
Рэпер Джиган назвал причиной размолвки с женой Оксаной Самойловой его пристрастие к курению и пьянству. Об этом он заявил в эфире программы «Кстати».
«Это была основная проблема, почему мы поругались - потому что я уже обалдел. И это все при детях», - сказал Джиган.
Он добавил, что понимает смотреть на пьяного отца для детей «неполезно», а также признался, что уже четвертый месяц ведет здоровый образ жизни.
Ранее налоговая заблокировала заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ее будут проверять на возможные финансовые махинации.
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