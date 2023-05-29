Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган назвал причиной размолвки с женой Оксаной Самойловой его пристрастие к курению и пьянству. Об этом он заявил в эфире программы «Кстати».

«Самойлова и Кардашьян»: Кто задает тренды в пластической хирургии

«Это была основная проблема, почему мы поругались - потому что я уже обалдел. И это все при детях», - сказал Джиган.

Он добавил, что понимает смотреть на пьяного отца для детей «неполезно», а также признался, что уже четвертый месяц ведет здоровый образ жизни.

Ранее налоговая заблокировала заблокировала счета компаний блогера Оксаны Самойловой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ее будут проверять на возможные финансовые махинации.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Джиган
ТЕГИ:БлогерыСемья

Горячие новости

Все новости

партнеры