«Джентльмены» Гая Ричи признан россиянами лучшим фильмом года
Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала черная комедия Гая Ричи «Джентльмены», следует из результатов проведенного «Кино Mail.ru» исследования.
Вместе с «Джентльменами» в пятерку лучших фильмов вошли «Довод», «Маленькие женщины», «Зов предков» и «Калашников».
Среди лучших российских сериалов пользователи выделили «Перевал Дятлова», «257 причин, чтобы жить» и «Казанова». Среди зарубежных сериалов российские зрители выделили «Защищая Джейкоба», «Мессия», «Чужак», «И повсюду тлеют пожары», а лучшей посчитали работу режиссера Скотта Франка «Ход королевы».
Актером года пользователи «Кино Mail.ru» назвали Милоша Биковича, актрисой года – Викторию Исакову.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+27 328 / сут.
Умерли
47 391+450 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+18 562 / сут.
- России предрекли сокращение населения до 125 миллионов к 2050 году
- «Джентльмены» Гая Ричи признан россиянами лучшим фильмом года
- Стало известно, насколько подорожал за год сахар и подсолнечное масло
- Каждый пятый россиянин планирует путешествие в новогодние праздники
- Систем противопожарной защиты в пансионате в Башкирии не было
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru