«Джентльмены» Гая Ричи признан россиянами лучшим фильмом года

Лучшим фильмом 2020 года, по мнению россиян, стала черная комедия Гая Ричи «Джентльмены», следует из результатов проведенного «Кино Mail.ru» исследования.

Вместе с «Джентльменами» в пятерку лучших фильмов вошли «Довод», «Маленькие женщины», «Зов предков» и «Калашников».

Среди лучших российских сериалов пользователи выделили «Перевал Дятлова», «257 причин, чтобы жить» и «Казанова». Среди зарубежных сериалов российские зрители выделили «Защищая Джейкоба», «Мессия», «Чужак», «И повсюду тлеют пожары», а лучшей посчитали работу режиссера Скотта Франка «Ход королевы».

Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Актером года пользователи «Кино Mail.ru» назвали Милоша Биковича, актрисой года – Викторию Исакову.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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