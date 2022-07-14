«Дым, коньяк и темнота»: Как Петербургу пережить нашествие пчел
Ловить рой надо вечером, при этом пчел отпугивает дым, а в случае укусов может помочь крепкий алкоголь, заявил в эфире НСН Иван Горбачев.
Мастер-пчеловод Иван Горбачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что делать жителям больших городов в случае нашествия пчел.
Ранее жители Петербурга начали массово жаловаться на пчел, публикуя в соцсетях видео с тучами насекомых, которые селятся у подъездов и остановок, превращая город в «ад для инсектофоба».
«Пчелы ищут экологически чистые зоны. Они селятся около водоемов, а если отрава или пожар, дым, для них это сигнал: "SOS! Надо улетать". Там, где матка, всегда рой пчел. Она выделяет феромоны, а все пчелы находятся вокруг нее и ее защищают. Они сидят, а разведчики летают и ищут место для будущего дома. Они могут и сами улететь, но лучше, если они надоедают жильцам, убирать их сразу. Надо вызвать специалистов, они поймают этот рой. Их надо смести щеткой в сетку, роевник или емкость, забрать и отвести на природу или отдать пчеловодам. Лучше это сделать вечером», - сказал Горбачев.
По его словам, пчелы представляют смертельную опасность для аллергиков, а если нет лекарств, после укусов может помочь алкоголь.
«От укуса пчелы человек может погибнуть, если не оказать помощь, для аллергиков это очень опасно. После укусов надо сразу обращаться к врачу и применять антиаллергические препараты. Были случаи на пасеке, когда не было лекарств, тем, кого покусали, я давал коньяк и водку, и им становилось лучше, алкоголь это нейтрализует», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным Росприроднадзора, атаковавшие Петербург пчелы «вышли из семей для дальнейшего увеличения популяции». При этом в ведомстве сообщили «Интерфаксу», что в период роения пчелы малоподвижны и не опасны для человека.
Ранее аллерголог Владимир Болибок рассказывал «Радиоточке НСН», что делать, если у человека после укуса пчелы произошел анафилактический шок.
Летом прошлого года сообщалось, что в Подмосковье были зaмечены пьяные пчёлы. В пресс-службе комитетa лесного хозяйствa Московской облaсти объясняли тогда, что нaсекомые могут хмелеть, тaк кaк нектaр цветов, который они собирaют, при высокой темперaтуре нaчинaет бродить.
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