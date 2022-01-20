Вильфанд предупредил об аномальном потеплении во всех российских регионах
Аномально теплая погода придет в ближайшие дни во все регионы России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.
Вильфанд подчеркнул, что сибиряков ожидают температуры на 8-16 градусов выше нормы, пишет «Свободная пресса». В частности, в Туруханском крае потеплеет до минус 20-24 градусов.
При этом температура воздуха в Москве в ближайшие дни превысит климатическую норму на 4-5 градусов, отмечает РИА ФАН. К нормальным значениям она приблизится лишь к воскресенью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+33 899 / сут.
Умерли
323 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 920 / сут.
- МВД передумало возвращать штрафы за превышение средней скорости
- Вильфанд предупредил об аномальном потеплении во всех российских регионах
- В США пригрозили России «скорым и жестким ответом» при обострении на Украине
- Стоимость российской нефти Urals впервые с 2014 года превысила $90 за баррель
- Канцлер Германии Шольц призвал Россию признать «силу правды»
- Посол РФ в ЦАР озвучил версию убийства российских журналистов в 2018 году
- СМИ: кошек и собак включат в закон о маркировке
- Байден заявил, в каком случае банки РФ не смогут проводить операции с долларом
- ВОЗ рекомендовала странам отменить ограничения на международные поездки на фоне эпидемии
- Политолог считает, что Меркель может вернуться в большую политику
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru