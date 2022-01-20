Вильфанд предупредил об аномальном потеплении во всех российских регионах

Аномально теплая погода придет в ближайшие дни во все регионы России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

Вильфанд подчеркнул, что сибиряков ожидают температуры на 8-16 градусов выше нормы, пишет «Свободная пресса». В частности, в Туруханском крае потеплеет до минус 20-24 градусов.

При этом температура воздуха в Москве в ближайшие дни превысит климатическую норму на 4-5 градусов, отмечает РИА ФАН. К нормальным значениям она приблизится лишь к воскресенью.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентр РоссииРоман Вильфанд
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