Двум генералам МВД предъявлены обвинения в превышении полномочий

По данным следствия, сотрудники МВД задержаны по подозрению в содействии в переводе бизнесмена Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест. Обвинение также предъявлено следователю по особо важным делам Александру Брянцеву, передает RT.

Следствие простит суд заключить подозреваемых под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что бизнесмен передал полицейским генералам взятку в размере 10 млн долларов за перевод под домашний арест. По данным СМИ, речь идет о владельце компании Optima Development Альберте Худояне. Тверской суд 11 ноября 2019 года перевел его под домашний арест по ходатайству следствия.

