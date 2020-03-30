В Генпрокуратуре России назвали сумму ущерба от коррупции в 2019 году

Ущерб от коррупционных преступлений в России в прошлом году составил чуть более 55 млрд руб. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Генеральной прокуратуре. Там подчеркнули, что данная сумма составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в РФ за тот же период.

При этом, как отметили в Генпрокуратуре, добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд руб, а также изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд руб.

Также известно, что наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд руб, отмечает Газета.ру.