В Генпрокуратуре России назвали сумму ущерба от коррупции в 2019 году
Ущерб от коррупционных преступлений в России в прошлом году составил чуть более 55 млрд руб. Как пишет ТАСС, об этом заявили в Генеральной прокуратуре. Там подчеркнули, что данная сумма составляет 8,8% от суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений в РФ за тот же период.
При этом, как отметили в Генпрокуратуре, добровольно погашен ущерб на 4,1 млрд руб, а также изъято имущества, денег и ценностей на сумму почти 1,5 млрд руб.
Также известно, что наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 18,2 млрд руб, отмечает Газета.ру.
Ранее НСН писала, что Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор восемь требований о блокировке недостоверной информации о коронавирусе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. В ГП отметили, что фейковые новости на тему распространения коронавирусной инфекции способствуют нарастанию панических настроений среди населения страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Молодежь начала преобладать среди новых заболевших COVID-19 в Москве
- Более 30 пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии
- В Кремле разъяснили налог на проценты по вкладам для «миллионеров»
- Число смертей от коронавируса в России возросло до 9
- Собянин: Около 20% жителей Москвы игнорируют призывы о самоизоляции