ФСБ задержала двух генералов МВД по делу о коррупции

По данным «Интерфакса», речь идет о замначальника департамента и следователя по особо важным делам.



Генералы были задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве против бизнесмена. По версии следствия, он передал полицейским взятку в размере 10 млн долларов за перевод под домашний арест.



Речь, как отмечает агентство, идет о владельце компании Optima Development Альберте Худояне. Тверской суд 11 ноября 2019 года перевел его под домашний арест по ходатайству следствия.

Тем временем в Следственном департаменте МВД продолжаются обыски, передает РЕН ТВ.

