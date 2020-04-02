ФСБ задержала двух генералов МВД по делу о коррупции
ФСБ задержала в Москве двух генералов Следственного департамента МВД. Высокопоставленных полицейских подозревают в получении крупной взятки.
По данным «Интерфакса», речь идет о замначальника департамента и следователя по особо важным делам.
Генералы были задержаны в рамках уголовного дела о мошенничестве против бизнесмена. По версии следствия, он передал полицейским взятку в размере 10 млн долларов за перевод под домашний арест.
Речь, как отмечает агентство, идет о владельце компании Optima Development Альберте Худояне. Тверской суд 11 ноября 2019 года перевел его под домашний арест по ходатайству следствия.
Тем временем в Следственном департаменте МВД продолжаются обыски, передает РЕН ТВ.
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