«Нулевые и рок-н-ролл»: Стилисты посоветовали выбрать на лето латекс и капри
Модные тенденции циклично повторяются раз в 10-15 лет, при этом тем, кто следит за трендами, важно обращать внимание на одежду актуальных силуэтов, сообщил стилист Влад Лисовец.
Тренд на двухтысячные является одним из актуальных решений для лета 2024 года, что подтверждает цикличность моды, заявил в интервью НСН стилист и эксперт моды Влад Лисовец.
Традиционно 9 июля отмечается международный день моды, которая всегда являлась источником безумных идей и способом визуализации внутреннего мира. По словам Лисовца, есть несколько стилей, которые остаются на пике трендов летом 2024 года.
«Конечно, мода возвращается, все, что мы видим – уже было, за редким исключением. Примерно раз в 10-15 лет мода повторяется. Сегодня на пике трендов нулевые – очень короткие майки и шорты, латекс, джинса, босоножки и туфли. При этом спортивную обувь на лето и осень исключаем. Для самых смелых в моде также рок-н-ролл: это жесткие плечи на пиджаках, поблескивающие ткани, казаки. Лучше либо создавать гардероб из разных вещей, чтобы каждый день менять настроение, либо отдать предпочтение какому-то конкретному стилю. На цвета особого внимания я бы не рекомендовал обращать, потому что самое главное, что меняется в трендах – силуэт. Всегда нужно обращать внимание на крой, дабы не выглядеть старомодно», - заявил он.
Как добавил стилист, обилие льняных изделий в магазинах можно объяснить повышенным интересом россиян к этому материалу.
«Лен очень нравится россиянам, но в текущем сезоне никакого отношения к моде он не имеет. Это непрактичная ткань, которая всегда выглядит неопрятно. При этом есть этника, и это направление в тренде. Однако такой "привет из двухтысячных", как блузки и юбки с завязками, нужно уметь носить, чтобы не превращаться в старомодную селянку», - пояснил собеседник НСН.
В свою очередь звездный стилист Александр Белов призвал россиян в жаркое время года выбирать светлые оттенки, и также выделил цикличность модных тенденций.
«Среди материалов на лето хорошо подойдет лен, он нежаркий, но ткань капризная, сильно мнется, потому многие люди ее по-прежнему не любят. В жаркое время года стоит отдавать предпочтение оттенкам белого и бежевого, а также голубому, коралловому и другим светлым оттенкам. В этом сезоне вновь наблюдаем цикличность моды. Сейчас, например, вернулся тренд на капри. В целом знаменитости, блогеры и так называемые лидеры мнений стали отдавать предпочтение фасонам из 2000-х. Примеров, когда в том или ином виде возвращается то, что уже когда-то было – много», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что продажи одежды российских дизайнеров на вторичном рынке в 2024 году выросли на 17% по сравнению с показателями предыдущего года. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов, россияне стали чаще отдавать предпочтение изделиям российских дизайнеров в том числе потому, что на площадках для ресейла их можно приобрести по более низким ценам.
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