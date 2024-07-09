«Нулевые и рок-н-ролл»: Стилисты посоветовали выбрать на лето латекс и капри

Традиционно 9 июля отмечается международный день моды, которая всегда являлась источником безумных идей и способом визуализации внутреннего мира. По словам Лисовца, есть несколько стилей, которые остаются на пике трендов летом 2024 года.

«Конечно, мода возвращается, все, что мы видим – уже было, за редким исключением. Примерно раз в 10-15 лет мода повторяется. Сегодня на пике трендов нулевые – очень короткие майки и шорты, латекс, джинса, босоножки и туфли. При этом спортивную обувь на лето и осень исключаем. Для самых смелых в моде также рок-н-ролл: это жесткие плечи на пиджаках, поблескивающие ткани, казаки. Лучше либо создавать гардероб из разных вещей, чтобы каждый день менять настроение, либо отдать предпочтение какому-то конкретному стилю. На цвета особого внимания я бы не рекомендовал обращать, потому что самое главное, что меняется в трендах – силуэт. Всегда нужно обращать внимание на крой, дабы не выглядеть старомодно», - заявил он.

Как добавил стилист, обилие льняных изделий в магазинах можно объяснить повышенным интересом россиян к этому материалу.

«Лен очень нравится россиянам, но в текущем сезоне никакого отношения к моде он не имеет. Это непрактичная ткань, которая всегда выглядит неопрятно. При этом есть этника, и это направление в тренде. Однако такой "привет из двухтысячных", как блузки и юбки с завязками, нужно уметь носить, чтобы не превращаться в старомодную селянку», - пояснил собеседник НСН.