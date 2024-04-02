Стилист Еркович назвала лучшие сочетания цветов в одежде на лето

По её словам, следует делать ставку на бордовый и белый оттенки, сочетание которых на новый уровень вывели «The Row, Prada, Givenchy, 032с».

Ещё одна комбинация — голубой и бежевый оттенки. По мнению Еркович она подойдёт тем, «кто любит палитру поспокойнее». А любителям нежных оттенков она рекомендовала присмотреться к охре.

«Из ярких цветов самым популярным на показах весна-лето 2024 стала именно сочная охра. Чтобы подчеркнуть насыщенность, дизайнеры миксовали её с пастельными оттенками из той же гаммы», — заключила стилист.

Ранее стилист и эксперт моды Влад Лисовец заявил «Радиоточке НСН», что одним из трендов нового модного сезона стали шелковые платки, которые лучше сочетать с одеждой из более тяжёлых по фактуре материалов.