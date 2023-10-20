Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной
Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому дополнительное подтверждение входа (двухфакторная аутентификация) на сайте «Госуслуги», стало обязательным для всех пользователей, сообщает ТАСС.
В частности, для входа на портал пользователю потребуются не только логин и пароль, но и один из трёх дополнительных способов подтверждения: код из СМС или из специального приложения, либо биометрические данные (при наличии согласия на их их использование).
Если ранее гражданин не пользовался двухфакторной аутентификацией, то он сможет один раз войти в свой аккаунт на «Госуслугах», где ему предложат уточнить данные и выбрать вариант дополнительной защиты.
Как указали в Минцифры РФ, новые правила вступят в силу с 28 октября.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что прорабатывается возможности использования россиянами заграничных паспортов для получения госуслуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru