Двухфакторная аутентификация на портале «Госуслуги» стала обязательной

В частности, для входа на портал пользователю потребуются не только логин и пароль, но и один из трёх дополнительных способов подтверждения: код из СМС или из специального приложения, либо биометрические данные (при наличии согласия на их их использование).

Если ранее гражданин не пользовался двухфакторной аутентификацией, то он сможет один раз войти в свой аккаунт на «Госуслугах», где ему предложат уточнить данные и выбрать вариант дополнительной защиты.

Как указали в Минцифры РФ, новые правила вступят в силу с 28 октября.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что прорабатывается возможности использования россиянами заграничных паспортов для получения госуслуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

