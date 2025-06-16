Орландо Блум заявил, что готов вернуться к фильмам «Пираты Карибского моря»

По его словам, было прекрасно, если бы создатели решили собрать прежний актёрский состав и «устроить грандиозный праздник».

«Мне нравится идея, что 20 лет спустя можно было бы собрать всех вместе... Я чувствую, что всё уже созрело для этого... Время пришло», - подчеркнул артист.

Ранее появилась информация, что студия Disney намерена вернуть актёра Джонни Деппа во франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».