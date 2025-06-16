Орландо Блум заявил, что готов вернуться к фильмам «Пираты Карибского моря»
Британский актёр Орландо Блум, сыгравший роль Уилла Тёрнера в «Пиратах Карибского моря», в интервью Collider заявил, что готов вернуться во франшизу.
По его словам, было прекрасно, если бы создатели решили собрать прежний актёрский состав и «устроить грандиозный праздник».
«Мне нравится идея, что 20 лет спустя можно было бы собрать всех вместе... Я чувствую, что всё уже созрело для этого... Время пришло», - подчеркнул артист.
Ранее появилась информация, что студия Disney намерена вернуть актёра Джонни Деппа во франшизу «Пираты Карибского моря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru