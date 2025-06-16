СВР: Украинцы и британцы готовят провокации в Балтийском море

Один из сценариев предполагает инсценировку якобы обнаружения и вылова якорных мин российского производства, а другой - инсценировку атаки на корабль ВМС США якобы российской торпедой.

«Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам», - говорится в сообщении.

В ведомстве указали, что одна из торпед не сработает и станет якобы доказательством «злонамеренной активности» Москвы.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не следует поддаваться на последние провокации Украины, сообщает RT.

