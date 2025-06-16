СВР: Украинцы и британцы готовят провокации в Балтийском море
Украинцы совместно с британцами готовят провокации в акватории Балтийского моря. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
Один из сценариев предполагает инсценировку якобы обнаружения и вылова якорных мин российского производства, а другой - инсценировку атаки на корабль ВМС США якобы российской торпедой.
«Торпеды советского/российского производства уже переданы украинской стороной британцам», - говорится в сообщении.
В ведомстве указали, что одна из торпед не сработает и станет якобы доказательством «злонамеренной активности» Москвы.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не следует поддаваться на последние провокации Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru