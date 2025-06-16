Захарова: США отменили консультации с РФ по нормализации работы посольств
16 июня 202516:10
Очередная встреча по вопросам нормализации деятельности дипломатических представительств США и РФ отменена. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она уточнила, что втреча была отменена по инициативе американской стороны.
«Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», - заключила дипломат.
Ранее посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что новый раунд переговоров между Москвой и Вашингтоном по дипломатическим «раздражителям» пройдет в российской столице, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru