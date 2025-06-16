Создатель группы «Мираж» выиграл суд против певицы Суханкиной
Создатель группы «Мираж» композитор Андрей Литягин выиграл суд против певицы Маргариты Суханкиной. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе коллектива.
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Предметом спора стал концерта Суханкиной в Волгограде в январе 2024 года. Лидер «Миража» Алексей Горбашов указал, что певица в течение восьми лет не платила авторские отчисления.
Музыкант уточнил, что в иске была указана сумма в 2,6 млн рублей, однако Арбитражный суд Москвы снизил выплату в половину.
«В судах принято уменьшать стоимость, как они считают, в разумных пределах. Ну вот снизили до 1,3 млн рублей и 100 тысяч рублей судебных издержек», — пояснил Горбашов.
Он добавил, что ранее у Суханкиной был лицензия на исполнение песен «Миража», однако после 2017 году продлевать её она не стала.
Ранее мать основателя группа «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск к вдове солиста коллектива Юрия Шатунова, сообщает RT.
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