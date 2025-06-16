Создатель группы «Мираж» выиграл суд против певицы Суханкиной

Предметом спора стал концерта Суханкиной в Волгограде в январе 2024 года. Лидер «Миража» Алексей Горбашов указал, что певица в течение восьми лет не платила авторские отчисления.

Музыкант уточнил, что в иске была указана сумма в 2,6 млн рублей, однако Арбитражный суд Москвы снизил выплату в половину.

«В судах принято уменьшать стоимость, как они считают, в разумных пределах. Ну вот снизили до 1,3 млн рублей и 100 тысяч рублей судебных издержек», — пояснил Горбашов.

Он добавил, что ранее у Суханкиной был лицензия на исполнение песен «Миража», однако после 2017 году продлевать её она не стала.

Ранее мать основателя группа «Ласковый май» Сергея Кузнецова подала иск к вдове солиста коллектива Юрия Шатунова, сообщает RT.

