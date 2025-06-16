Посол в РФ заявила, что Израиль не ставит перед собой цель сменить режим в Иране

Израиль не ставит перед собой цель сменить в Иране политический режим. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила израильский посол в РФ Симона Гальперин.

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По её словам, решить этот вопрос может только народ Ирана.

«Только иранский народ решит для себя, какой они хотят для себя режим и руководство», - подчеркнула она.

Ранее замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что ядерная программа Ирана - это лишь предлог для атаки Израиля, сообщает RT.

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Фото: new.embassies.gov.i
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