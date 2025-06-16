Посол в РФ заявила, что Израиль не ставит перед собой цель сменить режим в Иране

По её словам, решить этот вопрос может только народ Ирана.

«Только иранский народ решит для себя, какой они хотят для себя режим и руководство», - подчеркнула она.

Ранее замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что ядерная программа Ирана - это лишь предлог для атаки Израиля, сообщает RT.