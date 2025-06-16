Власти Латвии запретили Прилучному и Андреевой въезд в страну
16 июня 202516:36
Российскому актёру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом заявила глава МИД республики Байба Браже.
В своих соцсетях она отметила, что Прилучный и Андреева были включены в список нежелательных для Латвии лиц.
«Я приняла решение... запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», - написала министр.
Ранее Браже заявила, что въезд в Латвию был запрещён актёру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылёву (Slimus), сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru