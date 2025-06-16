Власти Латвии запретили Прилучному и Андреевой въезд в страну

Российскому актёру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой запретили въезд в Латвию. Об этом заявила глава МИД республики Байба Браже.

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В своих соцсетях она отметила, что Прилучный и Андреева были включены в список нежелательных для Латвии лиц.

«Я приняла решение... запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», - написала министр.

Ранее Браже заявила, что въезд в Латвию был запрещён актёру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылёву (Slimus), сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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