Власти Латвии запретили Прилучному и Андреевой въезд в страну

В своих соцсетях она отметила, что Прилучный и Андреева были включены в список нежелательных для Латвии лиц.

«Я приняла решение... запретить им въезд в Латвию на неопределённый срок», - написала министр.

Ранее Браже заявила, что въезд в Латвию был запрещён актёру Даниле Козловскому и рэперу Вадиму Мотылёву (Slimus), сообщает RT.