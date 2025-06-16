Регионы получат от правительства около 70 млрд рублей на очистные сооружения
Правительство РФ направит регионам средства на реконструкцию и строительство очистных сооружений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В ходе заседания кабмина он напомнил, что президентом РФ была поставлена задача в два раза «сократить загрязнение основных водных объектов».
«Начиная с этого года на реализацию таких мероприятий планируется направить почти 70 млрд рублей», - указал глава правительства.
В кабмине добавили, что указанные средства будут направлены регионам в течение пяти лет.
Ранее областной центр Курган остался без воды из-за аварии на Арбинских очистных сооружениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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