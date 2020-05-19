Двух 101-летних москвичек вылечили от COVID-19
От коронавирусной инфекции в Москве вылечили двух женщин, которым больше ста лет. Как пишет Интерфакс, ссылаясь на столичный департамент здравоохранения, их выписали из городской клинической больницы №52. Главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко отметила, что пациентки продолжат наблюдение в реабилитационном стационаре.
Известно, что одна из женщин недавно отметила 101-й день рождения. При этом, кроме коронавирусной инфекции, у неё наблюдался комплекс сопутствующих заболеваний, подчеркивает RT. Вторая пациентка — ровно на полгода старше — ветеран ВОВ. Сообщается, что московским врачам удалось стабилизировать её состояние без применения интенсивной терапии, пишут Известия.
Ранее НСН писала, что директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил о снижении циркуляции коронавируса в Москве и Подмосковье в 4-5 раз. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Акимкина, в столице уровень циркуляции сегодня составляет 2,6%, в области - 3,8-3,9%. Он отметил, что о снижении циркуляции свидетельствует также об отсутствии прироста заразившихся, несмотря на увеличение объемов тестирования.
По мнению представителя Роспотребнадзора, в столице наблюдается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru