Дворкович: настало время приравнять права к паспорту

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE в беседе с НСН напомнил, что поддерживал эту инициативу еще 10 лет назад.

Водительское удостоверение в России могут приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.

Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в беседе с НСН напомнил, что поддерживал эту инициативу еще 10 лет назад.

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«Знаете, у меня, как и во многих других вопросах, возникает чувство дежавю. Это предложение я слышал впервые примерно лет десять назад, мы его активно обсуждали и, более того, поддерживали. При нынешних технологиях я практически уверен, что все это можно сделать, и настало время это сделать, облегчив людям жизнь», – рассказал он.

Также Дворкович в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что Олимпиаду в Токио, независимо от ограничений, нужно провести.

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ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Водительское УдостоверениеПаспортСколковоАркадий Дворкович
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