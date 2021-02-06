Дворкович: настало время приравнять права к паспорту
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE в беседе с НСН напомнил, что поддерживал эту инициативу еще 10 лет назад.
Водительское удостоверение в России могут приравнять к паспорту. Проект такого закона внесен на рассмотрение в Госдуму.
Председатель фонда «Сколково», глава FIDE Аркадий Дворкович в беседе с НСН напомнил, что поддерживал эту инициативу еще 10 лет назад.
«Знаете, у меня, как и во многих других вопросах, возникает чувство дежавю. Это предложение я слышал впервые примерно лет десять назад, мы его активно обсуждали и, более того, поддерживали. При нынешних технологиях я практически уверен, что все это можно сделать, и настало время это сделать, облегчив людям жизнь», – рассказал он.
Также Дворкович в эксклюзивном интервью НСН поделился мнением, что Олимпиаду в Токио, независимо от ограничений, нужно провести.
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