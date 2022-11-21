«Двойная экономия»: Раскрыта схема по уходу от налогов ресторанов
Стали известны детали схемы одной из крупнейших теневых площадок по уходу от налогов, раскрытая недавно правоохранительными органами РФ. Она подключала рестораны и кафе к подменным кассам и терминалам для карт через собственный шоурум.
Деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных, пояснили в Федеральной налоговой службе. Платеж проходил через терминалы, которые заведению общепита не принадлежали.
Цепочка состояла как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две компании. Именно они брали на себя процесс приема платежей. Таким образом, безналичные средства на каком-то этапе менялись на неучтенную наличность.
Как пояснил «Вечерней Москве» налоговый консультант Игорь Домбровский, такая схема давал возможность дважды «экономить» - уходить от налогов и получать льготы.
«Владельцы кафе и ресторанов, жульничая, сохраняли деятельность в рамках финансового диапазона, который позволял пользоваться нулевым НДС. Кроме того, неучтенные доходы позволяли платить сотрудникам «серую» зарплату, тем самым, уходя от выплат в фонд социального страхования и отчисления налога на доходы физиц», - уточнил эксперт.
Вся эта деятельность, по словам Домбровского, подпадает под статью 199 Уголовного кодекса РФ. Если будет установлено, что сумма недоплаты какой-то организации превышает 45 миллионов рублей за три года, гендиректору и главному бухгалтеру будет грозить до шести лет лишения свободы.
Между тем, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России в ближайшие четыре года должны быть разработаны стандарты качества общественного питания: планируется создание или пересмотр 12 ГОСТов.
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