«Двойная экономия»: Раскрыта схема по уходу от налогов ресторанов

Стали известны детали схемы одной из крупнейших теневых площадок по уходу от налогов, раскрытая недавно правоохранительными органами РФ. Она подключала рестораны и кафе к подменным кассам и терминалам для карт через собственный шоурум.

Деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных, пояснили в Федеральной налоговой службе. Платеж проходил через терминалы, которые заведению общепита не принадлежали.

Цепочка состояла как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и выходе денежного потока были искусственно включены две компании. Именно они брали на себя процесс приема платежей. Таким образом, безналичные средства на каком-то этапе менялись на неучтенную наличность.

Как пояснил «Вечерней Москве» налоговый консультант Игорь Домбровский, такая схема давал возможность дважды «экономить» - уходить от налогов и получать льготы.