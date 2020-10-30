Путину поставили двойку за поддержку молодых семей

Нужно не только лечить людей, но и достойно воспитывать будущие поколения, заявил в эфире НСН музыкант Найк Борзов.

Во втором квартале текущего года 65% молодых семей могли позволить себе только покупки еды и необходимой одежды, сообщает Росстат.

Найк Борзов в эфире НСН отметил, что президент России Владимир Путин может выдвигать хорошие идеи для помощи населения - например, о выделении денег на лекарства тем, кто сейчас амбулаторно лечиться от коронавируса. Но, как заметил музыкант, за неспособность достойно воспитывать будущее поколение глава государства получает двойку.

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«Конечно, людей лечить тоже надо, но то, что молодые семья не могут достойно существовать и воспитывать своих детей, будущее России, за это двойка президенту», – прокомментировал он.

Также Найк Борзов в эксклюзивном интервью НСН выразил надежду, что после пандемии россияне чаще начнут ходить на концерты.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Найк БорзовСемьяПутин
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