Макаревич поддержал Михалкова в идее помогать семьям умерших артистов

«Это очень хорошая идея, за что большое спасибо Никите Михалкову. Очень хотелось бы только, чтобы выбор деятелей культуры, чьим семьям будут оказывать помощь, был беспристрастным», – отметил он.

Накануне Михалков отметил свое 75-летие. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.

Кроме того, Макаревич в эксклюзивном интервью НСН поддержал музыкантов, переносящих юбилейные концерты на 2021 год.

