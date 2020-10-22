Макаревич поддержал Михалкова в идее помогать семьям умерших артистов
Лидер группы «Машина времени» заявил в эфире НСН, что при выборе адресата помощи семьям умерших артистов нужно быть беспристрастным.
Режиссер Никита Михалков предложил создать организацию, которая будет оказывать помощь родственникам знаменитых деятелей культуры в случае их тяжелой болезни или смерти.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в беседе с НСН поддержал идею режиссера.
«Это очень хорошая идея, за что большое спасибо Никите Михалкову. Очень хотелось бы только, чтобы выбор деятелей культуры, чьим семьям будут оказывать помощь, был беспристрастным», – отметил он.
Накануне Михалков отметил свое 75-летие. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда.
Кроме того, Макаревич в эксклюзивном интервью НСН поддержал музыкантов, переносящих юбилейные концерты на 2021 год.
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