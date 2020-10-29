Борзов: Хорошие идеи Путина разбиваются, как волны о скалы

Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Путин поручил направить 5 млрд рублей на лекарства амбулаторным больным

Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить 5 миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств.

Найк Борзов: «Хорошая инициатива, есть "но". К сожалению, все хорошие инициативы президента Путина разбиваются как волны о скалы недееспособных дилетантов, которые занимаются выполнением этих приказов и заданий. Я уверен, к сожалению, что большая часть этих денег осядет по дороге к нуждающимся в лекарствах гражданам, большая часть денег не дойдет до тех, кому она предназначается. Зависнут финансы в руках тех, кто их распределяет», – отметил в эфире НСН Найк Борзов.

2

Большинство семей в России могут купить себе только еду и одежду

Во втором квартале текущего года 65% молодых семей могли позволить себе только покупки еды и необходимой одежды, сообщает Росстат.

Найк Борзов: «Это касается и предыдущей новости. Конечно, людей лечить тоже надо, но то, что молодые семья не могут достойно существовать и воспитывать своих детей, будущее России, за это двойка президенту», – прокомментировал музыкант в беседе с НСН.

3

Прогноз: после пандемии россияне активнее будут ходить в театры и кино

После окончания пандемии коронавируса российские зрители начнут чаще ходить в театры, в кино, а также в музеи. В этом уверен советник президента по культуре Владимир Толстой.

Найк Борзов: «Добавлю от себя. Надеюсь, что они чаще будут ходить и на концерты. Не только в театрах работают деятели культуры. Поэтому я надеюсь, что наша жизнь снова войдет в нормальное русло и выйдет из состояния полной деструкции», – сказал он в интервью НСН.

4

Школьница из Томска сняла фильм по рассказу Кинга

Школьница из Томска планирует в этом году завершить монтаж короткометражного фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Ранее писатель продал ей права на экранизацию за один доллар.

Найк Борзов: «Это очень классная история, честно, не слышал о ней раньше. Уже жду этот фильм. Не могу сказать, что я ярый фанат Стивена Кинга, но люблю читать его книги иногда под настроение. Все-таки мое любое произведение Кинга – это «Сияние», наверное», – поделился он с НСН.

5

20 лет альбому «Супермен»

В честь юбилейной даты пластинки состоится концерт Найка Борзова 30 октября.

Найк Борзов: «Приглашаю всех завтра на свой концерт, будем отмечать 20-летие альбома «Супермен», в который вошли песни «Три слова», «Последняя песня», «Верхом на звезде». В переиздание этого альбома вошли «Лошадка», «Ссора». Этот альбом мы сыграем целиком, его расширенную версию. И какую-то часть альбома этого года – «Капля крови создателя». Я пригласил людей, которые участвовали в записи этой пластинки. Выступит вместе со мной и моя дочка Виктория. Жду вас завтра, чтобы вместе отправиться в чудесное метафизическое путешествие», – пригласил Найк Борзов слушателей НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Авторские НовостиПутинМузыкантыНайк Борзов
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