Борзов: Хорошие идеи Путина разбиваются, как волны о скалы
Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин поручил направить 5 млрд рублей на лекарства амбулаторным больным
Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно выделить 5 миллиардов рублей на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса дома. Глава государства отметил, что часть людей, которые переносят инфекцию в легкой форме, готовы проходить лечение амбулаторно, однако существует проблема доступности лекарств.
Найк Борзов: «Хорошая инициатива, есть "но". К сожалению, все хорошие инициативы президента Путина разбиваются как волны о скалы недееспособных дилетантов, которые занимаются выполнением этих приказов и заданий. Я уверен, к сожалению, что большая часть этих денег осядет по дороге к нуждающимся в лекарствах гражданам, большая часть денег не дойдет до тех, кому она предназначается. Зависнут финансы в руках тех, кто их распределяет», – отметил в эфире НСН Найк Борзов.
Большинство семей в России могут купить себе только еду и одежду
Во втором квартале текущего года 65% молодых семей могли позволить себе только покупки еды и необходимой одежды, сообщает Росстат.
Найк Борзов: «Это касается и предыдущей новости. Конечно, людей лечить тоже надо, но то, что молодые семья не могут достойно существовать и воспитывать своих детей, будущее России, за это двойка президенту», – прокомментировал музыкант в беседе с НСН.
Прогноз: после пандемии россияне активнее будут ходить в театры и кино
После окончания пандемии коронавируса российские зрители начнут чаще ходить в театры, в кино, а также в музеи. В этом уверен советник президента по культуре Владимир Толстой.
Найк Борзов: «Добавлю от себя. Надеюсь, что они чаще будут ходить и на концерты. Не только в театрах работают деятели культуры. Поэтому я надеюсь, что наша жизнь снова войдет в нормальное русло и выйдет из состояния полной деструкции», – сказал он в интервью НСН.
Школьница из Томска сняла фильм по рассказу Кинга
Школьница из Томска планирует в этом году завершить монтаж короткометражного фильма по рассказу Стивена Кинга «Женщина в палате». Ранее писатель продал ей права на экранизацию за один доллар.
Найк Борзов: «Это очень классная история, честно, не слышал о ней раньше. Уже жду этот фильм. Не могу сказать, что я ярый фанат Стивена Кинга, но люблю читать его книги иногда под настроение. Все-таки мое любое произведение Кинга – это «Сияние», наверное», – поделился он с НСН.
20 лет альбому «Супермен»
В честь юбилейной даты пластинки состоится концерт Найка Борзова 30 октября.
Найк Борзов: «Приглашаю всех завтра на свой концерт, будем отмечать 20-летие альбома «Супермен», в который вошли песни «Три слова», «Последняя песня», «Верхом на звезде». В переиздание этого альбома вошли «Лошадка», «Ссора». Этот альбом мы сыграем целиком, его расширенную версию. И какую-то часть альбома этого года – «Капля крови создателя». Я пригласил людей, которые участвовали в записи этой пластинки. Выступит вместе со мной и моя дочка Виктория. Жду вас завтра, чтобы вместе отправиться в чудесное метафизическое путешествие», – пригласил Найк Борзов слушателей НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,6 млн+17 717 / сут.
Умерли
27 301+366 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+14 740 / сут.
- Губернатор Подмосковья привился от COVID и назвал сроки массовой вакцинации
- Белоруссия ограничит въезд в страну из-за коронавируса
- Белорусские добровольцы получили первый компонент вакцины от COVID-19
- США усилили контроль за поставками товаров в Россию
- Баку решил передать Армении тела погибших в одностороннем порядке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru