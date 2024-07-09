Двоих насильников сотрудницы «Матч ТВ» взяли под стражу

В Москове Останкинский суд арестовал двух мигрантов по обвинению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ», сообщает «Лента.ру».

Решение принято по ходатайству следователя. Им предъявлено обвинение в изнасиловании.

Злоумышленников отправили в СИЗО до 6 сентября.

Всего по делу проходят трое граждан Узбекистана. Один из них был задержан при попытке сбежать из страны.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

