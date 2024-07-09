Двоих насильников сотрудницы «Матч ТВ» взяли под стражу
9 июля 202403:31
В Москове Останкинский суд арестовал двух мигрантов по обвинению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ», сообщает «Лента.ру».
Решение принято по ходатайству следователя. Им предъявлено обвинение в изнасиловании.
Злоумышленников отправили в СИЗО до 6 сентября.
Всего по делу проходят трое граждан Узбекистана. Один из них был задержан при попытке сбежать из страны.
Ранее Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru