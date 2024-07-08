Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»
8 июля 202400:17
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве, сообщается в Telegram ведомства.
Фигуранты уголовного дела — граждане Узбекистана. Подозреваемые задержаны.
До этого телеведущая Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ».
Ранее массажистка обвинила сенатора от Курской области в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru