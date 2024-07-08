Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве, сообщается в Telegram ведомства.

Фигуранты уголовного дела — граждане Узбекистана. Подозреваемые задержаны.

До этого телеведущая Тина Канделаки сообщила об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ».

Ранее массажистка обвинила сенатора от Курской области в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ИзнасилованиеМигрантыСКР

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