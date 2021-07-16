Двое мальчиков утонули в камчатской реке

15 июля двое подростков утонули на реке Апука на севере Камчатки, сообщает СКР региона.

В Анапе в море утонули ребенок и двое мужчин, еще троих ищут

По данному факту расследуется уголовное дело. Двое мальчиков 11 и 12 лет решили переплыть промоину, которая образовалась в результате паводка между рекой Апука и озером. В результате несовершеннолетних подхватило течение и унесло в заводь.

Уже найдено тело ребенка 2009 года рождения, поиски второго подростка продолжатся.

Тем временем, следователи выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля в Калининграде, где едва не утонула восьмилетняя девочка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиКамчатка
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