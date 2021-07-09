Девочку в бассейне в Калининграде затянуло в сливное устройство
Следователи выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля в Калининграде, где едва не утонула восьмилетняя девочка. Представитель управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко сообщила, что во время нахождения в бассейне волосы ребенка затянуло в сливное отверстие.
Девочку спасли другие посетители бассейна, которые сумели достать ее из воды.
Сейчас пострадавшая посетительница заведения госпитализирована. Следователи организовали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки ведомство даст правовую оценку действиям персонала заведения и родителей, оставивших ребенка без присмотра.
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