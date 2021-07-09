Девочку в бассейне в Калининграде затянуло в сливное устройство

Следователи выясняют обстоятельства происшествия в спа-центре отеля в Калининграде, где едва не утонула восьмилетняя девочка. Представитель управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко сообщила, что во время нахождения в бассейне волосы ребенка затянуло в сливное отверстие.