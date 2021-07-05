В Анапе в море утонули ребенок и двое мужчин, еще троих ищут

В Анапе три человека, включая ребенка и его отца, утонули в море, еще три человека пропали, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По данным ведомства, ребенок 2008 года рождения пошел купаться в море, после чего его стало уносить течением. Его бросились спасать отец с другом, но также утонули.

Тонущих пытались спасти еще три человека, судьба которых в данный момент неизвестна.

В конец июня сообщалось, что пожилой российский турист утонул в Черногории во время купания в Адриатическом море неподалеку от курорта Будва.

