Движение в Керченском проливе ограничили для кораблей и летательных аппаратов

Движение кораблей и летательных аппаратов ограничили в Керченском проливе, сообщили в российском Минобороны.

Крымский мост временно перекрыли второй раз за ночь

Также известно, что в пробке на Крымский мост из Керчи стоят 200 машин. Время ожидания составляет около часа, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации.

Уточняется, что со стороны Кубани в очереди на мост стоит 70 транспортных средств.

Вечером в пятницу движение на Крымском мосту было временно перекрыто, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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