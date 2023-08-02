Движение в Керченском проливе ограничили для кораблей и летательных аппаратов
2 августа 202318:49
Движение кораблей и летательных аппаратов ограничили в Керченском проливе, сообщили в российском Минобороны.
Также известно, что в пробке на Крымский мост из Керчи стоят 200 машин. Время ожидания составляет около часа, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации.
Уточняется, что со стороны Кубани в очереди на мост стоит 70 транспортных средств.
Вечером в пятницу движение на Крымском мосту было временно перекрыто, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru