Движение в Керченском проливе ограничили для кораблей и летательных аппаратов

Также известно, что в пробке на Крымский мост из Керчи стоят 200 машин. Время ожидания составляет около часа, сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации.



Уточняется, что со стороны Кубани в очереди на мост стоит 70 транспортных средств.

Вечером в пятницу движение на Крымском мосту было временно перекрыто, пишет RT.

