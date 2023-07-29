Крымский мост временно перекрыли второй раз за ночь
Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал информцентра о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.
«Движение автотранспорта ... временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
В пятницу около 23:30 движение по Крымскому мосту было перекрыто, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Причина не уточнялась. В 00:47 субботы Telegram-канал информцентра сообщил о восстановлении движения транспорта на переправе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru