«Движение усложнилось»: В России призвали дополнить дорожные знаки и разметки
Движение в городах стало все более усложняться, его необходимо дополнительно регулировать, отметил в эфире НСН Григорий Шухман.
Дорожные знаки и разметки в России на сегодняшний день нуждаются в обновлениях и дополнениях, потому что существующих уже недостаточно для регулирования дорожного движения, заявил разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Коммерсант» сообщил, что Росавтодор намерен изменить правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров, потратив более 18 млн рублей на разработку нового стандарта, обязательного для применения дорожными службами. Отмечается, что изменения внесут через разработку нового стандарта. Однако, как говорят эксперты, ГОСТ и ПДД уже сейчас часто противоречат друг другу, так что менять стандарт нужно одновременно с правилами дорожного движения. Григорий Шухман считает, что ГОСТ и ПДД необходимо синхронизировать между собой.
«Изменения нужны, потому что дорожные знаки основаны на документах середины прошлого века, когда более-менее знаки сертифицировали на международном уровне. После этого движение в больших городах стало все более усложняться, соответственно, его стало необходимо дополнительно регулировать. Знаков и разметок, которые имеются, не всегда достаточно. Допустим у нас есть дороги, где идет смешение полос на перекрестке, то есть уходят левее или правее, а соответствующих знаков нет. Есть знак либо проезд налево, либо направо. Поэтому у водителей бывают конфликты на таких перекрестках и непонятно, кто виноват. Усложнение движения требует и введения новых знаков и новой разметки», - сказал Шухман.
По его словам, необходимо синхронизировать между собой требования ГОСТ и ПДД.
«Есть большая проблема в том, что ПДД в конце 2020 года внесли в список нормативно-правовых актов, которые не подлежат изменению, кроме как полностью отмены старого и принятия нового. Этот вопрос завис на полтора года, потому что накопились поправки по ГОСТам в ПДД. Но поскольку документ был заблокирован к изменению, то вопрос остался подвешенным. Соответственно, ГОСТы менялись, а ПДД нет. Конечно, необходимо синхронизировать документы, чтобы требования ГОСТа к знакам и к правилам их действия были аналогичными. Потому что суды обычно указывают, что для водителя главное – это ПДД, а ГОСТ его не касается», - резюмировал Шухман.
Так, Федеральное дорожное агентство проводит тендер на сумму 18,3 млн рублей по обновлению ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Этот стандарт обязателен для применения организаторами движения и дорожными службами. На нормы ГОСТа ориентируется также ГИБДД при проверках.
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