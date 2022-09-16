«Движение усложнилось»: В России призвали дополнить дорожные знаки и разметки

Накануне «Коммерсант» сообщил, что Росавтодор намерен изменить правила применения дорожных знаков, разметки, ограждений и светофоров, потратив более 18 млн рублей на разработку нового стандарта, обязательного для применения дорожными службами. Отмечается, что изменения внесут через разработку нового стандарта. Однако, как говорят эксперты, ГОСТ и ПДД уже сейчас часто противоречат друг другу, так что менять стандарт нужно одновременно с правилами дорожного движения. Григорий Шухман считает, что ГОСТ и ПДД необходимо синхронизировать между собой.

«Изменения нужны, потому что дорожные знаки основаны на документах середины прошлого века, когда более-менее знаки сертифицировали на международном уровне. После этого движение в больших городах стало все более усложняться, соответственно, его стало необходимо дополнительно регулировать. Знаков и разметок, которые имеются, не всегда достаточно. Допустим у нас есть дороги, где идет смешение полос на перекрестке, то есть уходят левее или правее, а соответствующих знаков нет. Есть знак либо проезд налево, либо направо. Поэтому у водителей бывают конфликты на таких перекрестках и непонятно, кто виноват. Усложнение движения требует и введения новых знаков и новой разметки», - сказал Шухман.

По его словам, необходимо синхронизировать между собой требования ГОСТ и ПДД.