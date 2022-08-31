В Москве водителей электросамокатов могут начать тестировать на знание ПДД
ГИБДД прорабатывает вопрос о введении в Москве тестирования на знание правил дорожного движения для водителей электросамокатов. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ГИБДД, тестирования могут начаться уже в следующем году. При этом другие подробности пока не сообщаются.
Ранее в Научном центре безопасности дорожного движения МВД заявили, что за первое полугодие 2022 года в России было зарегистрировано 370 ДТП с электросамокатами, в которых погибли шесть человек, 382 пострадали.
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